النواب: زيارة وفد الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا انحياز واضح ضد الديمقراطية

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية للكونغو جان جاكوسو إلى طرابلس، ولقائه مع حكومة الوحدة من خلال ترأسه لوفد من الاتحاد الأفريقي.

وأعربت اللجنة عن بالغ استيائها من موقف الاتحاد الأفريقي واعتبرته انتهاكًا سافرًا لمواثيق الاتحاد وأبرزها احترام سيادة الدول الأعضاء والأعراف الديمقراطية.

واعتبرت اللجنة الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية للكونغو انحيازًا سافرًا لطرف معين، وتجاهلاً لإرادة مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي الذي اختار حكومة جديدة وفقًا للآليات الديمقراطية المتعارف عليها.

وأكدت اللجنة أن هذا الموقف غير المسؤول يؤثر على صورة الاتحاد الأفريقي كداعم نزيه للسلام والاستقرار في ليبيا، كما يعتبر موقف الاتحاد انتهاكًا للقيم الديمقراطية، علاوة على أنه يعمّق ق الأزمة السياسية في ليبيا ويعزز الانقسام.

ودعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي الاتحاد الإفريقي للتوضيح الفوري لملابسات الزيارة ومراجعة مواقف الاتحاد بما يحترم السلطة الشرعية في ليبيا ووحدة واستقرار البلاد وأن يحترم سيادة الدولة الليبية والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأفريقي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية