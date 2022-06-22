رئيس ديوان مجلس النواب يلتقي وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية

طبرق 22 يونيو 2022 (وال) التقى السيد رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ ” عبدالله المصري الفضيل ” بمكتبه في مقر ديوان مجلس النواب أمس ، وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية بالحكومة الليبية السيد ” محمد بوزقية”. وبحث السيد رئيس الديوان مع السيد الوزير أوجه التعاون المشترك بين مجلس النواب والحكومة، وآليات تنظيم الاتصال المتبادل بين […]

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