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رئيس ديوان مجلس النواب يلتقي وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 22 يونيو 2022 (وال) التقى السيد رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ ” عبدالله المصري الفضيل ” بمكتبه في مقر ديوان مجلس النواب أمس ، وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية بالحكومة الليبية السيد ” محمد بوزقية”. وبحث السيد رئيس الديوان مع السيد الوزير أوجه التعاون المشترك بين مجلس النواب والحكومة، وآليات تنظيم الاتصال المتبادل بين […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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