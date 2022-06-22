مجلس النواب يستنكر زيارة وزير الخارجية الكونغولي طرابلس ويعتبرها انحيازا سافرا لطرف معين

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية لدولة الكونغو برزافيل “جان كلود جاكوسو” إلى طرابلس ولقائه مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية، من خلال ترأسه لوفد من الاتحاد الإفريقي.

واعتبرت اللجنة في بيان لها هذه الزيارة انحيازا سافرا لطرف معين وتجاهلا لإرادة مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي الذي اختار حكومة جديدة وفقا للآليات الديمقراطية

وأعربت اللجنة عن استيائها من موقف الاتحاد الإفريقي واعتبرته انتهاكا سافرا لمواثيق الاتحاد وأبرزها سيادة الدول الأعضاء والأعراف الديمقراطية.

وأكدت اللجنة بأن هذا الموقف غير المسؤول يؤثر على صورة الاتحاد الإفريقي كداعم نزيه للسلام والاستقرار في ليبيا، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعد انتهاكا لقيم الديمقراطية، ويعمق الأزمة السياسية في ليبيا ويعزز الانقسام.

وفي سياق متصل دعت اللجنة الاتحاد الافريقي للتوضيح الفوري لملابسات الزيارة ومراجعة مواقف الاتحاد بما يحترم السلطة الشرعية في ليبيا ووحدة واستقرار البلاد.