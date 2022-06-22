مع مساعي بايدن خفض تكاليف الوقود هبوط في أسعار النفط

العنوان-واشنطن

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل، اليوم الأربعاء، وذلك عقب سعي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لخفض تكاليف الوقود المرتفعة، بما في ذلك الضغط على شركات الطاقة الكبرى في البلاد؛ للمساعدة في تخفيف معاناة السائقين خلال ذروة استهلاك الصيف، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام (غرب تكساس) الوسيط الأمريكي عن أدنى مستوياتها، لكنها لا تزال منخفضة 4.04 دولار أو 3.7% إلى 105.48 دولار للبرميل، وبالمثل هبطت العقود الآجلة لخام (برنت) 3.87 دولار أو 3.4% إلى 110.78 دولار للبرميل.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله: “إنه في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة لمعالجة ارتفاع أسعار البنزين والتضخم، من المتوقع أن يدعو الرئيس جو بايدن اليوم الأربعاء إلى تعليق موقت للضريبة الفيدرالية البالغة 18.4 سنت لكل غالون على البنزين”.

ومن المقرر أن تجتمع سبع شركات نفط مع بايدن غدا الخميس، تحت ضغط من البيت الأبيض لخفض أسعار الوقود مع تحقيق أرباح قياسية. لكن الرئيس التنفيذي لشركة “شيفرون”، مايكل ويرث صرح الثلاثاء الماضي بأن انتقاد صناعة النفط ليس السبيل لخفض أسعار الوقود.

ووجه ويرث رسالة إلى بايدن قائلا “هذه الإجراءات ليست مفيدة لمواجهة التحديات التي نواجهها”، مما أثار ردا من بايدن قائلا إن الصناعة حساسة للغاية.