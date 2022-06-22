دوجاريك: ما تزال هناك فرصة للتوافق في ليبيا

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة تشعر بخيبة أمل لعدم توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق، وعدم الالتفات إلى الملايين الذين سجلوا للتصويت؛ من أجل التعبير عن آرائهم السياسية بحرية.

وأضاف دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أن الأوان لم يفت بعد، معربًا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق بين رئيسي مجلسي النواب والدولة خلال عشرة أيام.

وكانت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز قد دعت رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري لعقد اجتماع خلال عشرة أيام لبحث النقاط العالقة وإتمام القاعدة الدستورية.

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