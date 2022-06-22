لجنة الشؤون الخارجية تستنكر الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية للكونغو إلى طرابلس

طبرق22 يونيو 2022 (وال) عبرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن استنكارها للزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والفرانكوفونية والكونغوليين بالخارج للكونغو برزافيل السيد جان كلود جاكوسو ، إلى مدينة طرابلس ولقائه مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية ؛ وذلك من خلال ترأسه لوفد من الاتحــــاد الإفريقي .

وأعربت اللجنة عن بالغ استيائها من موقف الاتحاد الإفريقي وأعتبرتها انتهاكا سافرا لمواثيق الاتحاد وأبرزها احترام سيادة الدول الأعضاء ، والأعراف الديمقراطية .

واعتبرت اللجنة، أن الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية للكونغو، انحيازا سافرا لطرف معين ، وتجاهلا لإرادة مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي، الذي اختار حكومة جديدة وفقا للآليات الديمقراطية المتعارف عليها ، مؤكدةً أن هذا الموقف غير المسؤول يؤثر في صورة الاتحاد الإفريقي كداعم نزيــــه للسلام والاستقرار في ليبيا .

كما يعد موقف الاتحاد انتهاكـا لقيم الديمقراطية علاوة على أنه يعمق الأزمة السياسية في ليبيا ويعــزز الانقسام .

وتدعو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي الاتحاد الإفريقي للتوضيح الفوري لملابسات الزيارة ومراجعة مواقف الاتحاد بما يحترم السلطة الشرعية في ليبيا ووحدة واستقرار البـــلاد، و أن يحترم سيادة الدولة الليبية والمباديء التي يقوم عليها الاتحاد الافريقي . (وال ـ طبرق) ف م

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