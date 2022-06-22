“خارجية النواب”:  زيارة وزير خارجية الكونغو لطرابلس انحياز سافر لطرف معين

أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بيانًا أعربت خلاله عن استنكارها وبأشد العبارات للزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والفرانكوفونية والكونغوليين بالخارج للكونغو برزافيل . جان كلود جاكوسو ، لمدينة طرابلس ولقائه مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية ، وذلك من خلال ترأسه لوفد من الاتحاد الإفريقي .

وتابع البيان؛ “وتعرب اللجنة عن بالغ استيائها من موقف الاتحاد الإفريقي وتعتبره انتهاكا سافرا لمواثيق الاتحاد وأبرزها احترام سيادة الدول الأعضاء ، والأعراف الديمقراطية”.

وأردف البيان؛ “وتعتبر اللجنة الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية للكونغو انحيازا سافرا لطرف معين، وتجاهل لإرادة مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي الذي اختار حكومة جديدة وفقا للآليات الديمقراطية المتعارف عليها”.

وأكمل البيان؛ “وتؤكد اللجنة بأن هذا الموقف غير المسؤول يؤثر في صورة الاتحاد الإفريقي كداعم نزيـه للسلام والاستقرار في ليبيا. كما يعد موقف الاتحاد انتهاك لقيم الديمقراطية . علاوة على أنه يعمق الأزمة السياسية في ليبا ويعزز الانقسام”.

وختم البيان، داعيا “الاتحاد الإفريقي للتوضيح الفوري لملابسات الزيارة ومراجعة مواقف الاتحاد بما يحترم السلطة الشرعية في ليبيا ووحدة واستقرار البـلاد وأن يحترم سيادة الدولة الليبية والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الافريقي”.