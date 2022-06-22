باشاغا يرحب ببيان السعودية ومصر الداعم لمجلس النواب

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رحب رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، ببيان السعودية ومصر المشترك الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأهمية توصل الليبيين إلى حل ليبي/ ليبي انطلاقاً من الملكية الليبية للتسوية دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

وقال باشاغا في تغريدتين منفصلتين عبر صفحته بـ تويتر، أنه يرحب ببيان السعودية ومصر الذي يؤكد على أهمية أن يكون الحل ليبي – ليبي للوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، بالإضافة إلى دعم القرارات الصادرة عن مجلس النواب كونه الجهة التشريعية للبلاد.

وجدد باشاغا شكره لقيادة البلدين وحرصهما على وحدة واستقرار ليبيا، مثنيا على جهود مصر الرامية إلى تقريب وجهات النظر واستضافة مجلسي النواب والدولة للعمل على إطار دستوري توافقي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة.

وكان قد شدد، بيان مشترك للسعودية ومصر، أمس الثلاثاء، على أهمية البدء الفوري في تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء أو مماطلة وفي مدى زمني محدد تنفيذاً لقراري مجلس الأمن رقمي 2570 و2571 ومخرجات قمة باريس ومسار برلين وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وآلية دول جوار ليبيا.

كما ثمّنت السعودية جهود مصر الرامية إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها واستضافتها الكريمة لأعمال المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وأكد الجانبان، في البيان، على أهمية دعم دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها.

كما أشادا، في هذا السياق، بالجهود الوطنية المخلصة والإجراءات والقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب الليبي، كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن تطلعات الشعب الليبي.

وأعربتا عن دعمهما لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ذات الصلة، وكذلك حفظ اتفاق وقف إطلاق النار بما يصون أمن واستقرار ومقدرات ليبيا.