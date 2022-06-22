النيابة العامة تأمر بحبس مرتكبي وقائع فساد في مصرف الصحارى

تولى وكيل النيابة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق في وقائع النفاذ غير المشروع إلى عدد من حسابات زبائن فرع مصرف الصحارى عمر المختار.

جاء ذلك بعد أن علم قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام بإجراء عمليات مصرفية غير مشروعة في مصرف الصحارى على حسابات الزبائن باستعمال أرقام صكوك مصرفية غير مدرجة في منظومة المصرف، وإجراء تحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة طرف المصرف.

وشملت التحقيقات عددًا من العاملين في المصرف الذين نفَذوا إلى منظومة الحسابات، وقاموا باختلاس أكثر من مليوني دينار.

وأصدرت النيابة أمرًا بحبس عامليْن من عمال المصرف وآخر ساهم في تسلم الأموال حبسًا احتياطيًا، وتم إخضاع فرع المصرف المذكور للمحاسبة الجنائية الرامية إلى تدقيق وفحص قيودات العمل كلها.

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