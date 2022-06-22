باشاغا: أرحب بالبيان المصري السعودي الداعم للقرارات الصادرة عن مجلس النواب

غرد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، عبر حسابه الشخصي على تويتر ،مثنيًا على البيان الختامي للقاء المصري السعودي والذي شدد على ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية “ليبي ليبي”، كما دعم قرارات مجلس النواب باعتبارها جهة التشريع في ليبيا.

وقال باشاغا في تغريدته؛ “أرحب بالبيان الصادر عن السعودية ومصر الذي يؤكد على أهمية أن يكون الحل ليبي -ليبي للوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة”، لافتًا “بالإضافة إلى دعم القرارات الصادرة عن مجلس النواب كونه الجهة التشريعية للبلاد. أجدد شكري لقيادة البلدين وحرصهما على وحدة واستقرار ليبيا”.

وختم تغريدته مثنيًا على “جهود مصر الرامية إلى تقريب وجهات النظر واستضافة مجلسي النواب والدولة للعمل على إطار دستوري توافقي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة”.