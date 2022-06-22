صحيفة سويسرية: النخب العسكرية ازدادت ثراء في ظل الفوضى الليبية

أشارت صحيفة “لوتون” السويسرية إلى ازدياد المخاوف بشأن اندلاع حرب جديدة في طرابلس، مع عدم وجود أفق واضح للحل السياسي.

وأضافت الصحيفة في مقال للكاتبة آريان لافريو، الاثنين، أن انتهاء ولاية حكومة الوحدة دون وجود بديل منتخب زاد الأمور تعقيدًا، وعدم تمكن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا من دخول العاصمة، بسبب دفاع التشكيلات المسلحة في طرابلس عن حكومة الدبيبة.

ووصف التقرير البنية التحتية للخدمات في ليبيا بالمتداعية، خصوصا قطاع الكهرباء الذي تم إهماله لعقد كامل، بالإضافة إلى وجود أزمة اقتصادية انعكست بشكل تضخم بنسبة 4% رغم امتلاك ليبيا أكبر احتياطي للنفط في القارة الأفريقية.

وبحسب المقال؛ فإن النخب العسكرية هي من ازداد ثراء في ظل الفوضى الحاصلة حاليا، بينما ازدادت نسبة الفقر لدى العامة في ظل تفاقم الفساد والبطالة وتراجع قيمة العملة الليبية.

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