المنقوش تبحث في الدوحة مع وزير الخارجية القطري مستجدات الوضع الليبي

ناقشت وزيرة الخارجية، في حكومة الوحدة المؤقتة، نجلاء المنقوش، مستجدات الوضع الليبي، مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر محمد عبدالرحمن آل ثاني، حيث بحث اللقاء آخر مستجدات الوضع فى ليبيا، والوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وأضاف البيان “أكد وزير خارجية قطر على دعم دولته الكامل للمسار السياسي الليبي، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والازدهار”.