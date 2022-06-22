باشاغا: مستعد للعمل مع حلفائنا في بريطانيا لتنفيذ «خارطة الطريق نحو التعافي»

قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا إن حكومته «على استعداد للعمل مع الحلفاء في المملكة المتحدة؛ لتحقيق كل ما تنص عليه خارطة الطريق نحو التعافي التي اقترحها».

وأشار باشاغا إلى حضوره اليوم الأربعاء، اجتماعًا مغلقًا في وزارة الخارجية بالعاصمة البريطانية لندن، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر».

باشاغا يعلق على وجود «فاغنر» في ليبيا

ورد باشاغا على سؤال لوكالة «رويترز»، خلال مقابلة اليوم، حول وجود مجموعة «فاغنر» الروسية في ليبيا، قائلًا إن حكومته تؤيد إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، في ضوء توصيات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وأضاف أنه يدعم تحركات لجنة «5+5» لإخراج المقاتلين الأجانب، متابعًا: «نحن نؤيد هذا النهج بقوة وبقوة.. ولا علاقة لي بموسكو».

باشاغا في لندن للقاء أعضاء «العموم البريطاني»

وأمس الثلاثاء، وصل باشاغا إلى لندن لمناقشة «خارطة الطريق نحو التعافي» التي أطلقها أخيرًا، مع أعضاء مجلس العموم البريطاني.

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وتهدف الخارطة إلى تحقيق «الاستقرار والتعافي» من أجل «ضمان مستقبل أفضل لليبيا»، متعهدًا «بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن حتى يكون للشعب الليبي الحق في تقرير المصير، ويكون هو صاحب القرار النهائي في مصيره ومستقبله»، حسب باشاغا.

باشاغا يبعث رسالة إلى غوتيريس بشأن «قيادته ليبيا لإجراء الانتخابات»

واليوم الأربعاء، بعث باشاغا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قال فيها إن «تفويض المنظمة لتحديد مسار الانتخابات انتهى رسميًا الآن».

وتابع أنه بصفته «رئيس وزراء ليبيا المنتخب من مجلس النواب، سيقود الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة».