صنع الله يلتقي عميد بلدية زوارة لمناقشة تنفيذ برامج التنمية المستدامة

ليبيا – التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة للوطنية للنفط مصطفى صنع الله بعميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي، بحضور مسعود القفاز آمر غرفة العمليات العسكرية زوارة (المكلف)، وصالح أبو سهمين (ناشط مجتمعي ببلدية زوارة).

كما حضر اللقاء من جانب المؤسسة كل من مختار عبد الدائم ورمضان بن شعبان.

ورحب صنع الله بالحضور مشيدًا بدور أهالي مدينة زوارة في المحافظة على المنشآت النفطية بعيدًا عن الإغلاقات والاحتجاجات التي تحدث من حين لآخر، وأبدى امتنانه لهذا الأمر الذي ينم على حس وطني عالي من قبل أهالي هذه المنطقة.

وعبر عميد بلدية زوارة عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة على حسن الاستقبال وتم تقديم عدة مقترحات يمكن للمؤسسة أن تساهم فيها وتدعمها، ومنها مصنع لتدوير المخلفات؛ إذ تعاني مدينة زوارة من هذه المشكلة، وكذلك دعم قطاع الخدمات وتنفيذ مشروع دوارة غاز الطهي بشكل عاجل، إذ تعاني مدينة زوارة والمناطق المجاورة من نقص حاد من هذا المنتج، طالبًا تكثيف نشاط التنمية المستدامة في المنطقة.

وأضاف صنع الله: إن برامج التنمية المستدامة التي تنفذها المؤسسة الوطنية للنفط من حين لآخر هي ضمن سياسة الجار الطيب وإحداث التنمية المكانية، ومدينة زوارة يشملها هذا التوجه، ونعتبرها منطقة نفطية بامتياز ولدينا العديد من البرامج الجاري تنفيذها ومنها مشروع مد خط تزويد الغاز من مجمع مليتة الى محطة التحلية لفك مختنق نقص مياه الشرب في زوارة والمدن المجاورة، والمشروع الجديد وهو إنشاء المركز الثقافي زوارة والذي تسعى المؤسسة من خلال إدارة التنمية المستدامة لتنفيذه في أقرب وقت ممكن.

وأصدر رئيس المؤسسة توجيهاته بالتحرك بشكل عاجل لفك بعض المختنقات داخل بلدية زوارة بالرغم من العسر المالي الذي أثر سلبًا على نشاط المؤسسة بشكل عام.

وجدد تأكيده على ضرورة ابعاد المؤسسة الوطنية للنفط على الصراعات والتجاذبات بمختلف أنواعها حفاظًا على عملية الإنتاج لضمان تحقيق اكبر العوائد للدولة الليبية.

وفي ختام الاجتماع وجه عميد بلدية زوارة الدعوة لرئيس مجلس الإدارة لزيارة بلدية زوارة، مشيدًا بدور صنع الله في المحافظة على وحدة القطاع واستمرار الإنتاج لما فيه مصلحة البلاد وفي ظل ظروف صعبة لا تخفى على أحد.

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