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المصالحة والهجرة.. أبرز ملفات المباحثات بين الكوني وغريمالدي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي، الثلاثاء، التأكيد على استمرار دعم بلاده لجهود المجلس لتحقيق الاستقرار في ليبيا وصولاً إلى إجراء انتخابات على قاعدة دستورية ترضى بنتائجها جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال لقاء النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع غريمالدي، حيث تناول الطرفان آخر مستجدات الملف السياسي الليبي، وتطوير علاقات التعاون بين ليبيا وإيطاليا في العديد من المجالات، لاسيما ملف المصالحة الوطنية، ومكافحة الهجرة الغير الشرعية.

وأكد الكوني التزام المجلس الرئاسي بإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية يقبل بنتائجها الجميع، لمساهمتها في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي سيعلن عن رؤيتها الاستراتيجية الخميس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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