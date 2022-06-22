«الكوني» للسفير الإيطالي: ملتزمون بإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية يقبل بنتائجها الجميع

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، صباح اليوم الأربعاء سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، الذي نقل تحيات الرئيس الإيطالي ورئيس وزرائه، إلى المجلس الرئاسي والشعب الليبي.

وأوضح حساب المجلس الرئاسي على فيسبوك، في بيان، أن السفير الإيطالي، أكد على “استمرار دعم بلاده لجهود المجلس لتحقيق الاستقرار في ليبيا وصولا لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية ترضى بنتائجها جميع الأطراف”.

وأكمل البيان، موضحًا أنه تم خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات الملف السياسي الليبي، وتطوير علاقات التعاون بين ليبيا وإيطاليا في عديد المجالات لاسيما، ملف المصالحة الوطنية، ومكافحة الهجرة الغير الشرعية.

بدوره أشاد “الكوني” بأهمية العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين ليبيا وإيطاليا، وأكد التزام المجلس الرئاسي باعتباره يمثل وحدة البلاد، بإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية يقبل بنتائجها الجميع، لمساهمتها في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة التي سيعلن عن رؤيتها الاستراتيجية غدا الخميس.