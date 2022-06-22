السفيرة البريطانية تؤكد لـ«اللافي» دفع «كل الأطراف» للتوافق على قاعدة دستورية للانتخابات

أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولاين هوريندل، مساهمة بلادها في دفع «كل الأطراف» المشاركة في العملية السياسية إلى «التوافق على قاعدة دستوريه، تجرى على أساسها انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة الجميع».

جاء ذلك خلال لقاء هوريندل مع عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، لبحث «آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

بدوره، أكد اللافي أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، والوصول إلى اتفاق حول إطار دستوري يضمن نجاحها والقبول بنتائجها، تحقيقا لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار.

– السفيرة البريطانية تجدد الدعم لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية

– اللافي والكوني يؤكدان للسايح دعم إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية

إطلاق مشروع المصالحة الوطنية

وشهد اللقاء استعراض آخر مراحل إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، حيث أعرب اللافي عن عن أمله بدعم محلي ودولي لهذه الجهود، فيما دعمت السفيرة البريطانية المشروع.

وخلال لقاء مماثل، مع عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، الأحد، جددت السفيرة البريطانية استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها كل الأطراف، وفق بيان عن المجلس الرئاسي.

في حين، أكد الكوني «حرص المجلس إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ودعمه مساعي الوصول لأطر دستورية توافقية تحقيقًا لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عن طريق الانتخابات».

اللافي خلال لقاء السفيرة البريطانية، 22 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)

اللافي خلال لقاء السفيرة البريطانية، 22 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)