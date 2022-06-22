الدبيبة يبحث مع السفير الإسباني سبل تشجيع الشركات الإسبانية إلى العودة للعمل إلى ليبيا

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أمس الثلاثاء بديوان رئاسة الورزاء، السفير الأسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي لبحث العلاقات بين البلدين.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية ودور السفارة في تطوير هذه المجالات، وتشجيع الشركات الإسبانية إلى العودة للعمل في ليبيا والمشاركة في النشاطات التجارية.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية التشاور على أعلى مستوى في الجوانب السياسية والأمنية، بما يحقق مصالح البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن اجتماع القاهرة والخطوات التي تليه، حيثُ أبدى السفير الإسباني استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة حال طلبت ليبيا منها ذلك، مؤكدًا على دعم بلاده لجهود الحكومة في إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

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