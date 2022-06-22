بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء.. هيئة الرقابة تسعى لتدريب أعضاء التحقيق

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي مع مدير عام المعهد العالي للقضاء المستشار فرج ناجي، سبل التعاون في مجال التدريب لأعضاء التحقيق ، وتنفيذ البرامج التدريبية، والقدرات الاستيعابية داخل المعهد، وآلية التطبيقات العملية الواقعية، وعرض بعض المقترحات المقدمة من الطرفين، وإمكانية تنفيذها، وفتح آفاق التدريب المستمر مع المعهد.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد صباح الأربعاء بحضور عدد من مديري الأقسام في الهيئة والمعهد.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مصغر بين الهيئة والمعهد؛ لوضع اُسس تعاون التدريب للمرحلة القادمة التي وضعتها رئاسة الهيئة.

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