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بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء.. هيئة الرقابة تسعى لتدريب أعضاء التحقيق

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي مع مدير عام المعهد العالي للقضاء المستشار فرج ناجي، سبل التعاون في مجال التدريب لأعضاء التحقيق ، وتنفيذ البرامج التدريبية، والقدرات الاستيعابية داخل المعهد، وآلية التطبيقات العملية الواقعية، وعرض بعض المقترحات المقدمة من الطرفين، وإمكانية تنفيذها، وفتح آفاق التدريب المستمر مع المعهد.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد صباح الأربعاء بحضور عدد من مديري الأقسام في الهيئة والمعهد.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مصغر بين الهيئة والمعهد؛ لوضع اُسس تعاون التدريب للمرحلة القادمة التي وضعتها رئاسة الهيئة.

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قناة 218 الليبية

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