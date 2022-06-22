وزير الخارجية القطري: سعدتُ بلقاء سعادة السيدة “نجلاء المنقوش”

غرد محمد بن عبدالرحمن، وزير خارجية قطر، عبر حسابه الشخصي على تويتر، قائلًا “سعدت بلقاء سعادة السيدة، نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا”.

وأضاف الوزير القطري، أن اللقاء تناول ” نقاش مثمر حول سبل تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات”، مستطردًا ” تطرقنا في اجتماعنا إلى آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وتبادلنا الآراء حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وكانت بيان صادر عن خارجية حكومة الدبيبة، قد أكد أن “المنقوش” ناقشت مع نظيرها القطري مستجدات الوضع الليبي.

وقال البيان: “وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر محمد عبدالرحمن آل ثاني، حيث بحث اللقاء آخر مستجدات الوضع فى ليبيا، والوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وأضاف البيان “أكد وزير خارجية قطر على دعم دولته الكامل للمسار السياسي الليبي، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والازدهار”.