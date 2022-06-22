الأبلق: ليس بإمكان المجلس الرئاسي تطبيق أي مراسيم رئاسية بشأن الانتخابات

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أنه ليس بإمكان المجلس الرئاسي تطبيق أي مراسيم رئاسية بشأن الانتخابات، لعدم اعتراف حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) به سلطة أعلى إلا إذا كان هناك قرار من مجلس الأمن بذلك.

الأبلق وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء قال: “لن يكون هناك أي جديد في مسألة استمرار حكومة الوحدة الوطنية حتى اعتماد خارطة طريق جديدة بقرار دولي”.

واعتبر أن خارطة طريق مجلس النواب غير قابلة للتطبيق، ومصاغة بشكل أحادي ولا يعترف بها أي طرف دولي، فضلًا عن كونها مرحلة جديدة تبعد إجراء الانتخابات، على حد تعبيره.

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