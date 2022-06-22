باشاغا: لقد انتهى التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات في ليبيا

اعتبر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن تفويض الأمم المتحدة الخاص بتحديد مسار الانتخابات في ليبيا قد انتهى رسميًا، معلنًا، بصفته رئيس وزراء ليبيا المنتخب من قبل مجلس النواب؛ أنه سيقود كل الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة.

وشدد باشاغا، في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، على التزامه بالحل الليبي الليبي، معبرًا عن ثقته في القدرة وخلال أشهر قليلة على القيام بخطوات كبيرة تقود للانتخابات التشريعية والرئاسية وتنفيذ الأولويات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأسابيع المقبلة.

ورحب باشاغا بمشاركة ودعم المنظمة الأممية للتوصل إلى حل والمساعدة في تنفيذ خارطة الطريق نحو التعافي التي اقترحها قبل أيام، والتي يرى أنها ستخلق ليبيا حرة وعادلة وآمنة ومزدهرة، بحسب وصفه، متطلعًا إلى مناقشتها مع غويتيرش في نيويورك.

وأضاف رئيس الحكومة الليبية أن ليبيا تمر بمرحلة حساسة، ومن واجب جميع القادة في البلاد وحول العالم العمل معًا؛ لإيجاد حل للتحديات التي تواجه البلاد.

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