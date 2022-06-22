الكوني يبحث مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ملف المصالحة في الجنوب

أوباري 22 يونيو 2022 (وال) التقى النائب بالمجلس الرئاسي السيد موسى الكوني، صباح اليوم الإربعاء نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح، والنائب بالبرلمان الليبي عن أوباري السيد عبدالقادر حسن يحيى، وأحد أعيان فزان السيد أحمد عبدالقادر البخاري؛ لبحث ملف المصالحة الوطنية في الجنوب الليبي لضمان أمنه واستقرار.

وأكد السيد النائب على أن قوة الجنوب الليبي تكمن في وحدة مكوناته، وشدد على ضرورة العمل لضمان نحاح ملف المصالحة في الجنوب ، وحلحلة المشاكل التي يعاني منها في عديد المجالات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفض أي تشظي يزعزع أمنه واستقراره.

بدوره أكد المهندس بوجناح، أن أمن واستقرار ليبيا يكمن في أمن الجنوب، موضخا أن الحكومة تبذل جهود مضنية لتذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، ونجاح ملف المصالحة بين مكونات الجنوب تساهم في استقرا ه ووحده، الذي هو استقرار ووحدة ليبيا.(وال ـ أوباري) ح س

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