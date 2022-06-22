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السفيرة البريطانية لـ«اللافي»: ندعم مشروع المصالحة لتحقيق الاستقرار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الأربعاء، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولاين هور يندل، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال بيان صادر عن المجلس: “أكد اللافي خلال اللقاء، حرص المجلس الرئاسي، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، والوصول إلى اتفاق حول إطار دستوري يضمن نجاحها والقبول بنتائجها، تحقيقاً لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عبر هذا الاستحقاق الانتخابي، مستعرضاً أخر مراحل إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، معرباً عن أمله بدعم محلي ودولي لهذه الجهود”.

وأضاف البيان “بدورها جددت السفيرة البريطانية استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي، ودعم مشروع المصالحة الذي يعمل على تحقيق الاستقرار، والمساهمة في دفع كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية، إلى التوافق على قاعدة دستوريه، تجرى على أساسها انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة الجميع”.

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صحيفة الساعة 24

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