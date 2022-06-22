النائب الأول لرئيس مجلس الدولة يلتقي وزير الخارجية الكونغولي

ليبيا – استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة “مسعود عبيد” أمس الثلاثاء، رفقة عضوي المجلس “بشير الهوش” و “السنوسي الدبري”، وزيرَ الخارجية الكونغولي “جان كلود غاكوسو” والوفد المرافق، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وزير الخارجية الكونغولي قدم بمستهل اللقاء مقترح الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية الشاملة بليبيا، مثمنًا الدور الذي يلعبه المجلس من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بليبيا.

ومن جهته، أعرب النائب الأول عن تقديره للدعم الذي تقدمه جمهورية الكونغو والاتحاد الأفريقي للمسار السياسي والمصالحة الوطنية بليبيا، تمهيدًا لتنظيم انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة، تجدد الشرعية السياسية للبلاد وتنهي المراحل الانتقالية.

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