صيانة التسرب المائي على الخط الرئيس بوزيان جادو

أفاد فريق الصيانة المكلف بإصلاح التسرب المائي شرق مدينة الزنتان في تصريح خص به 218 بأن المهندسين والفنيين التابعين له تمكنوا من إصلاح التسرب المائي على الخط الرئيسي الذي يبدأ من خزان بو زيان مرورا بالزنتان وصولا إلى جادو.

وأضاف فريق الصيانة بأن هذا التسرب ناتج عن ضغط المياه، لافتًا إلى أنه يوجد تسريبات أخرى سببها تعديات المواطنين جراء الحفر لغرس أشجار الزيتون والكروم والنخيل بالقرب من خطوط نقل المياه.

وفي السياق ذاته، باشرت فرق المراقبة بجهاز النهر بتركيب صمامات الهواء على خط النقل الرئيس بخط بو زيان الرحيبات.

جدير بالذكر أن خطوط النهر الصناعي تتعرض باستمرار لتعديات من قبل المواطنين، كان آخرها الاعتداء على 4 محطات بمنطقة الوشكة وفتح الصمامات؛ مما أدى إلى هدر كميات كبيرة من المياه قدرت بحوالي 150 ألف متر مكعب.

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