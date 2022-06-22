وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال يناقش الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية

ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج مع حكماء وأعيان بلدية الغريفة، بحضور عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي وعضو مجلس الدولة عن البلدية الدرعي محمد الخبر وعدد من رجال المصالحة؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية، ومتابعة ما تم بزيارة السابقة للوزير للجنوب، وخاصةً الغريفة وأوباري.

وناقش الحضور المشاكل والصعوبات التي تواجه مدن الجنوب ومستوى الخدمات وارتفاع الأسعار؛ حيث أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحفيز قطاع الاستثمار بقطاعات التجارة والزراعة والصناعة ودعم المشروعات بهدف تحقق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية.

كما تم توجيه الجهات التابعة للوزارة بإقامة معارض للتمور وإيجاد أسواق محلية وخارجية لمنتجات التمور وغيرها، وسُبل توفير الدعم اللازم وتقديم التسهيلات لإتمام إجراءات التسجيل بسجل المُصدرين لدى مركز تنمية الصادرات.

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