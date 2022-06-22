بحث التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب بين ليبيا والعراق

أخبار ليبيا 24

بحث، آمر قوة مكافحة الإرهاب في طرابلس، اللواء محمد محمود الزين، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء في بغداد، مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا والعراق، لاسيما الأمنية منها.

وقال، المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، إن الجانبان بحثا القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأمنية منها، فضلا عن بحث تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف المكتب، أن الزين أعرب عن رغبة ليبيا في الاستفادة من الخبرات العراقية وتعزيز التعاون مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب والاستخبارات، مشيدا بما يمتلكه العراق من خبرات كبيرة في هذا المجال.

وقال إن الأعرجي أكد، أن العراق لن يبخل عن المشاركة الحقيقية في نقل تجربته إلى الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منها. وبيّن أن العراق يشجع كل مؤسساته الأمنية على التعاون بين البلدين وتبادل المعلومات والتدريب، ورفع القدرات وتوقيع مذكرات التفاهم الأمنية.

ونقل المكتب عن الأعرجي، قوله إن التعاون في المجال الأمني والاستخباري مع الدول الشقيقة والصديقة يستمر بشكل فاعل وحقيقي بما يعزز الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن العراق وليبيا عانا كثيرا من خطر الإرهاب، ويجب الاستمرار بالعمل على تطوير قابليات أجهزة البلدين الأمنية، للمضي بمكافحة المجاميع الإرهابية والقضاء عليها.