بعد عدم تنفيذ الدبيبة لوعده.. موظفو شركات المناولة بالمطارات يعلنون الإضراب عن العمل

أعلنت ‏نقابات موظفي شركات المناولة بمطارات مصراتة وبنغازي والمنطقة الجنوبية، اليوم الأربعاء، الدخول في إضراب عام ابتداء من يوم السبت القادم الموافق 25/06.

واتفقت النقابات الثلاث، في بيانات لهم، على تنفيذ الإضراب العام السبت المقبل للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ 25 شهر رغم وعود الدبيبة المتكررة لتسوية أوضاعهم المالية. ‎

وذكرت النقابات الثلاث، أنه بدءا من السبت المقبل الموافق 25 يونيو الجاري، إيقاف تقديم جميع الخدمات لكل الشركات في كافة المطارات الليبية، ما لم يتم صرف جزء من مستحقات العاملين قبل عيد الأضحى المبارك.

وأشارت النقابة العامة للنقل الجوي بمطار مصراتة، أنهم التقوا عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وأطلعوا على أزمة تأخر المرتبات لمدة تتجاوز 25 شهرا ووعدهم بحل تلك المشكلة إلا أنه لم ينفذ أي من تلك العهود حتى الآن، حسب البيان.