موظفو المناولة الأرضية يعلنون وقف الرحلات الجوية بمطارات مصراتة والمنطقتين الشرقية والجنوبية.. السبت

أعلن العاملون والنقابة بالشركة الليبية للخدمات الأرضية إيقاف خدمات الشركة في مطارات مصراتة والمنطقتين الشرقية والجنوبية، ظهر السبت المقبل، وذلك احتجاجًا على عدم صرف مرتباتهم المتأخرة أو جزء منها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في بيانات أصدرتها فروع نقابة موظفي الشركة الليبية للمناولة الأرضية والعاملون بالشركة بالمنطقة الجنوبية وبنغازي ومصراتة خلال الأيام الماضية.

إيقاف الرحلات الجوية باستثناء رحلات الحج

وأكد بيان صادر عن العاملين والنقابة بالشركة الليبية للخدمات الأرضية في بنغازي، أمس الثلاثاء، أن فروع الشركة بالمنطقة الشرقية والجنوبية ومصراتة «اتخذت قرارًا جماعيًا بإيقاف تقديم الخدمة لشركات الطيران اعتبارا من الساعة 12 ظهرًا يوم السبت 25 يونيو» باستثناء رحلات الحج لدواعٍ الإنسانية.

وأصدرت نقابة المناولة بالمنطقة الجنوبية الخميس الماضي، بيانًا أكدت فيه أن موظفي شركة المناولة وأسرهم يعانون من عدم صرف مرتبات العاملين في الشركة لأكثر من 25 شهرًا، مشيرة إلى «عدم تحرك الحكومة والجهات الرسمية التابعة لها لحل هذه المشكلة».

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وأكدت نقابة المناولة بالمنطقة الجنوبية، أنها اجتمعت وقررت أنه «في حال عدم صرف جزء من مستحقات الموظفين قبل عيد الأضحي سيجري إيقاف تقديم الخدمات لجميع الشركات في جميع المطارات في كامل ليبيا اعتبارًا من يوم 25 يونيو».