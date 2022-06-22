شلوف: نستبعد قيام الدبيبة بتحرك عسكري منفرد للسيطرة على الحقول والموانئ النفطية

ليبيا – قال رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف أنه من الممكن عودة النفط عبر حل سياسي شامل للأزمة الليبية، واصفًا هذا الحل بأنه شاق، لكنه ليس بعيد المنال.

شلوف رجح وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط” نجاح المساعي المتواصلة من قبل بريطانيا وأميركا في إجراء مفاوضات معلنة وغير معلنة مع كافة أطراف الأزمة، لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت، وربما كخطوة ممهدة لحل شامل يتم إعداده من قبلهما.

وأوضح أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت في ظل تشبث كل طرف بحسم صراع الإرادات الراهن لصالحه، مع تفادي اللجوء للحرب لتقليل الخسائر.

كما استبعد ما يطرحه البعض حول قيام عبد الحميد الدبيبة بتحرك عسكري منفرد لانتزاع السيطرة على الحقول والموانئ النفطية، موضحًا أن تنفيذ هذا المخطط يتطلب العديد من الاستعدادات الفنية والقتالية لا تمتلكها التشكيلات المسلحة الموالية للدبيبة، بحسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية