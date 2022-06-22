أحزاب سياسية تؤيد مساعي الرئاسي لجمع الفرقاء في ليبيا

أكد رؤساء عدد من الأحزاب السياسية الليبية تأييدهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية وجمع الفرقاء ولمّ شمل الليبيين، معتبرين أن المجلس يمثل وحدة التراب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأربعاء بعدد من رؤساء الأحزاب في ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، إضافة إلى مناقشة سبل حلحلة بعض الإشكاليات الراهنة وخاصة السياسية والأمنية منها، بتقديم مقترحات من شأنها، أن تُساهم في السير نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأكد المنفي استعداد المجلس الرئاسي لتبني كل المقترحات التي تساهم في معالجة الانسداد السياسي في ليبيا، وتقريب وجهات النظر بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

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