الرئاسي يبحث عن مخرج للأزمة الليبية مع الأحزاب السياسية

أخبار ليبيا 24

بحث، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وبحسب المجلس الرئاسي، فقد ناقش المنفي مع رؤساء الأحزاب، سبل حلحلة بعض الإشكاليات الراهنة وخاصة السياسية والأمنية منها، بتقديم مقترحات من شأنها، أن تسهم في السير نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأكد المنفي، استعداد المجلس الرئاسي، لتبني كل المقترحات، التي تساهم في معالجة الانسداد السياسي في ليبيا، وتقريب وجهات النظر بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

وقال المجلس، إن رؤساء الأحزاب السياسية، أكدوا تأييدهم الكامل لخطواته، لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية، وجمع الفرقاء ولم شمل الليبيين، مشيرين إلى أن المجلس يمثل وحدة التراب الليبي.