باشاغا: مستعد للعمل مع بريطانيا لتحقيق “خارطة الطريق نحو التعافي”

عقد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اجتماعا في وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء.

وقال باشاغا في تغريدة عبر “تويتر”: “عقدت اليوم في لندن اجتماعا مغلقا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، حيث أكدت على استعداد حكومتي للعمل مع حلفائنا في المملكة المتحدة لتحقيق كل ما تنص عليه خارطة الطريق نحو التعافي التي أقترحها”.

يشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا وصل إلى لندن مساء أمس الثلاثاء للقاء أعضاء من مجلس العموم البريطاني، وإجراء مباحثات حول التطورات الليبية.