الدبيبة يتابع استئناف العمل بمشروع صيانة ملعب طرابلس الدولي

ليبيا – تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء، مع رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، والفريق الفني لشركة الدعم للمقاولات والاستثمار العقاري، استئناف العمل بمشروع صيانة وتطوير ملعب طرابلس الدولي بعد استكمال إجراءاته التعاقدية.

الدبيبة أكد ضرورة الالتزام بالجدول الزمني، واستكمال أعمال الصيانة للحاجة الماسة لهذا الملعب محليًا ودوليًا.

وشدد على أن الحكومة عكفت بشكل جاد على صيانة الملعب الدولي، وكلفت الجهاز بضرورة التعاقد بالتكليف المباشر، في اختيار شركة محلية قادرة على أن تنطلق مباشرة، وذلك لأهمية المشروع.

واستمع الدبيبة لأهم الصعوبات التي تواجه انطلاق المشروع بشكل سريع، وتنفيذه بواصفات عالية.

الدبيبة أصدر تعليماته لرئيس الجهاز لمعالجة أي إشكاليات إدارية وفنية، والمتابعة الجادة لاستكمال هذا المشروع؛ ليكون بحلة جديدة تساهم في دعم الرياضة الليبية.

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