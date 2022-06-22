ضباط من الشرطة يتمون تدريبا بتمويل من الاتحاد الأوروبي على الإسعافات الأولية ومعالجة الصدمات

أخبار ليبيا 24

أتمّ ضباط من الشرطة الليبية تدريبا لمدة خمسة أسابيع على الإسعافات الأولية ومعالجة الصدمات بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وهنأ، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، المجموعة الأولى من الضباط الشرطة الذين أتموا بنجاح تدريبًا لمدة 5 أسابيع في الإسعافات الأولية ومعالجة الصدمات.

وشدد، ساباديل، في كلمة ألقاها في حفل تخرجهم، على أهمية اجتماع الضباط الليبيين من مدن مختلفة للعمل على تأمين الطريق الساحلي الذي يستخدمه جميع الليبيين.

واستهدف التدريب ضباط شرطة من شرق ليبيا وغربها يعملون في نقاط التفتيش على الطريق الساحلي الواصل بين سرت والهيشة.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي، إن التدريب جزءًا من “مشروع روابط” الذي يموله الاتحاد الأوروبي. ويهدف التدريب إلى تعزيز الأمن على الطريق الساحلي الليبي.