رؤساء أحزاب لـ«المنفي»: المجلس الرئاسي يمثل وحدة التراب الليبي

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، استعداد المجلس الرئاسي «لتبني كل المقترحات، التي تساهم في معالجة الانسداد السياسي في ليبيا، وتقريب وجهات النظر بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي، اليوم الأربعاء، مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن لقاء المنفي مع رؤساء الأحزاب السياسية، خُصِّص لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، ومناقشة سبل حلحلة بعض الإشكاليات الراهنة وخاصة السياسية والأمنية منها، بتقديم مقترحات من شأنها، أن تُسهم في السير نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رؤساء الأحزاب السياسية الحاضرين للقاء أكدوا من جانبهم للمنفي «تأييدهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي، لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية، وجمع الفرقاء ولم شمل الليبيين»، مشيرين إلى أن المجلس الرئاسي «يمثل وحدة التراب الليبي».