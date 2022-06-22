باشاغا يواصل عقد الاجتماعات في لندن

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يستمر، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، عقد اجتماعات في العاصمة البريطانية لندن لدعم “خارطة الطريق نحو التعافي” التي طرحها قبل أيام.

والتقى باشاغا، اليوم مع رئيس لجنة الدفاع بمجلس العموم، توبياس إلوود، واللورد بريدجز، حيث قال عبر تويتر، لقاء مثمر مع أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة، توبياس إلوود، واللورد بريدجز”.

وأضاف: “ناقشنا خلاله أهمية التعاون المشترك بين بلدينا لمعالجة قضايا مكافحة الإرهاب وأزمة الهجرة. وتشمل خارطة الطريق نحو التعافي التي أقترحها خطة واضحة للنجاح في ذلك”.

والتقى باشاغا، وزراء المالية والطاقة والتعليم البريطانيين في لندن، إلى جانب عقد اجتماع مغلق في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.

وقال باشاغا: “التقيت بوزير الدولة للتعليم، ناظم الزهاوي، ووزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، كواسي كوارتينج”. وأضاف: “ناقشنا العديد من المواضيع، بما في ذلك الفرص التي تقدمها خارطة الطريق نحو التعافي. لقد عززت التزامي بتعزيز العلاقات بين بلدينا”.