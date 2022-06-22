أوحيدة ينتقد موافقة البرلمان التركي على تمديد القوات التركية في غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

انتقد، النائب عضو لجنة المسار الدستوري، مصباح أوحيدة، بشدة موافقة البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية لتمديد بقاء القوات التركية في غرب ليبيا.

وقال أوحيدة في تغريدة عبر تويتر، “إن هذه الخطوة تمثل تمديدا أحاديا للاتفاقية الباطلة المخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والقوانين والأعراف الدولية من طرف البلد المحتل “العصملي”، دون موافقة البرلمان الليبي”.

وأعرب النائب عن أسفه إزاء “صمت الدول الكبرى ومجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي كانت سببًا في دمار ليبيا منذ 2011″.

تمديد احادي للاتفاقية الباطلة المخالفة الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي والقوانين والاعراف الدولية من طرف البلد المحتل #العصملي دون موافقة البرلمان الليبي وللأسف صمت من الدول الكبرى ومجلس الامن وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا التى كانت سبب في دمار ليبيا منذ 2011 . — Musbah Awhida (@MDAwhida) June 21, 2022

وقالت، وكالة الأناضول للأنباء التركية، الثلاثاء، إن البرلمان التركي وافق على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا 18 شهرًا، وذلك بعد أسبوع من إرسالها من قبل الرئيس رجب طيب إردوغان.

وكانت الرئاسة التركية أحالت مذكرة إلى رئاسة البرلمان طلبت من خلالها الإذن لتمديد وجود قوات البلاد في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافية، تبدأ في الثاني من يوليو المقبل.