حرشاوي: وجود عمل عسكري تركي إيطالي بريطاني للسيطرة على الهلال النفطي غير مستبعد

وصف الباحث في مؤسسة “غلوبال أنيشاتيف” جلال حرشاوي وجود عمل عسكري للسيطرة على الهلال النفطي بالسيناريو الذي لا يمكن استبعاده.

حرشاوي رجح وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أن تتدخل بهذا العمل تركيا وإيطاليا وبريطانيا كونه يستهدف الوجود الروسي.

ورهن تحقق الأمر بتحركات المعسكر الآخر قائلًا: “هذا العمل العسكري قد لا يتحقق ما لم يُقدم هذا المعسكر المناهض للدبيبة على تحرك خاطئ، مثل مهاجمة طرابلس على سبيل المثال”.

واستبعد في ختام تصريحاته وجود إمكانية لقيام المجتمع الدولي عبر البعثة الأممية بطرح حل سياسي شامل للأزمة الليبية، يتضمن عودة النفط في الوقت الراهن، وأرجع ذلك لانقسام الموقف في واشنطن، حيث يميل جزء من الإدارة الأميركية لباشاآغا، فيما يعتبره الجزء الآخر حليفًا للروس.