المنقوش تلتقي نظيرها القطري في الدوحة

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التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة، مع نظيرها القطري، محمد بن عبدالرحمن.

وقالت المنقوش، عبر تويتر، “أشكر أخي الشيخ محمد بن عبدالرحمن على كرم ضيافته وعلى دعمه للسلام والاستقرار كما تعودنا منه ومن دولة قطر الشقيقة”.

أشكر أخي الشيخ محمد بن عبدالرحمن @MBA_AlThani_ على كرم ضيافته وعلى دعمه للسلام والاستقرار كما تعودنا منه ومن دولة #قطر الشقيقة . https://t.co/2yO8W0ExES — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) June 22, 2022

من جانبه قال بن عبدالرحمن على تويتر، “سعدت بلقاء سعادة السيدة نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية ليبيا، وبنقاش مثمر حول سبل تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات”.

وأضاف، “تطرقنا في اجتماعنا إلى آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وتبادلنا الآراء حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.