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المنقوش تلتقي نظيرها القطري في الدوحة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة، مع نظيرها القطري، محمد بن عبدالرحمن.

وقالت المنقوش، عبر تويتر، “أشكر أخي الشيخ محمد بن عبدالرحمن على كرم ضيافته وعلى دعمه للسلام والاستقرار كما تعودنا منه ومن دولة قطر الشقيقة”.

من جانبه قال بن عبدالرحمن على تويتر، “سعدت بلقاء سعادة السيدة نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية ليبيا، وبنقاش مثمر حول سبل تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات”.

وأضاف، “تطرقنا في اجتماعنا إلى آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وتبادلنا الآراء حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.


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صحيفة العنوان الليبية

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