أبو شريدة: سلامة موقف سيف الاسلام القانوني سبّب فوبيا لدى سفيرة المملكة المتحدة

ليبيا – قال عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي عمر أبو شريدة إن ترشح سيف القذافي وفق الآليات القانونية ونجاحه في تجاوز كل خطوات الترشح وفق القوانين الانتخابية، وحصوله على أحكام من القضاء الليبي، يؤكد سلامة موقفه القانوني.

أبو شريدة أشار وفقًا لمنصة “فواصل” إلى أن سلامة موقف سيف القانوني، سبّب “فوبيا” لدى سفيرة المملكة المتحدة كارولاين هورندال، وجعلها تتجاوز مهامها إلى محاولة التدخل في أحكام القضاء الليبي وممارسة الوصاية على إرادة الشعب الليبي وحقه في انتخاب من يراه مناسبًا له.

واستغرب صدور مثل هذه التصريحات من ممثلة دولة عضو في مجلس الأمن تتحدث عن قيم الديمقراطية وحق الشعب الليبي في ممارسة الانتخابات للخروج من حالة الفوضي والتشظي والإرهاب.

وأكد بوشريدة على أن مثل هذه التصريحات لا تخدم مصالح المملكة المتحدة، فهي مستفزة لتيار واسع وكبير يرى في سيف القذافي بارقة الأمل القادرة على إعادة الدولة الليبية لممارسة دورها في السلام والاستقرار والتنمية، بحسب قوله.

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