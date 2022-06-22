العقوري: نستنكر زيارة وزير الخارجية الكونغولي إلى طرابلس.. وندعو الاتحاد الإفريقي إلى مراجعة مواقفه

عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري وبأشد العبارات عن استنكاره للزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والفرانكوفونية والكونغوليين بالخارج للكونغو برزافيل جان كلود جاكوسو، لمدينة طرابلس ولقائه مع حكومة تصريف الأعمال، وذلك من خلال ترأسه لوفد من الاتحاد الإفريقي.

العقوري أعرب بحسب المكتب الإعلامي بمجلس النواب عن بالغ استيائه من موقف الاتحاد الإفريقي واعتبره انتهاكًا سافرًا لمواثيق الاتحاد وأبرزها احترام سيادة الدول الأعضاء، والأعراف الديمقراطية.

وأعتبر العقوري الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية للكونغو انحيازًا سافرًا لطرف معين، وتجاهلًا لإرادة مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي الذي اختار حكومة جديدة، وفقًا للآليات الديمقراطية المتعارف عليها، مؤكدًا بأن هذا الموقف غير المسؤول يؤثر في صورة الاتحاد الإفريقي كداعم نزيه للسلام والاستقرار في ليبيا، كما يعد موقف الاتحاد انتهاكًا لقيم الديمقراطية، علاوة على أنه يعمق الأزمة السياسية في ليبيا ويعزز الانقسام.

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب دعت الاتحاد الإفريقي للتوضيح الفوري لملابسات الزيارة ومراجعة مواقف الاتحاد بما يحترم السلطة الشرعية في ليبيا ووحدة واستقرار البلاد وأن يحترم سيادة الدولة الليبية والمبادئ التي يقـوم عليها الاتحاد الإفريقي.