المنفي: مستعدون لتبني كل المقترحات لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا

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قال، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، إن المجلس الرئاسي على استعداد لتبني كل المقترحات، التي تساهم في معالجة الانسداد السياسي في ليبيا.

جاء، ذلك خلال اجتماعه اليوم مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وفق مكتبه الإعلامي.

وناقش المنفي مع رؤساء الأحزاب سبل حلحلة بعض الإشكاليات الراهنة وخاصة السياسية والأمنية منها، بتقديم مقترحات من شأنها، أن تُسهم في السير نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأكد المنفي، استعداد المجلس الرئاسي، لتبني كل المقترحات، التي تساهم في معالجة الانسداد السياسي في ليبيا، وتقريب وجهات النظر بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.