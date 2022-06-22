المحجوب: بناء الثقة بين أعضاء اللجنة العسكرية سيترتب عليه خطوات عملية بخطة مغادرة المرتزقة

ليببا – قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة إن الاجتماع الأخير للجنة العسكرية “5+5” ركز على بناء الثقة.

المحجوب أوضح في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، أن بناء الثقة بين الجانبين يترتب عليه خطوات عملية في خطة مغادرة المرتزقة، إذا اتفقت اللجنة على وضع الترتيبات الخاصة بسحب سلاح المليشيات ودمجهم بشكل فردي في المؤسسة العسكرية، وكذلك فيما يتعلق بضرورة مغادرة المرتزقة، خاصة بعد أن كانت هناك تخوفات في البداية.

وبين في ختام تصريحاته أن اللجنة أكدت على عدم العودة للحرب مرة أخرى والعمل على السير نحو الأمام بشأن الترتيبات الخاصة بما اتفق عليه ووضع الجدول الزمني لكافة الخطوات، والتنسيق مع البعثة الأممية من أجل المشاركة في عمليات خروج المرتزقة وسحب سلاح المليشيات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية