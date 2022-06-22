أرغوس: الهيدروجين المتجدد المنتج في ليبيا رخيص التكاليف

نقل تقرير إخباري نشره موقع “أرغوس” الاقتصادي الدولي عن الوكالة الدولية للطاقة متابعتها لتكاليف الإنتاج المستقبلي لـ”الهيدروجين المتجدد” في إفريقيا.

التقرير الذي نقلت تفاصيله صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه التكاليف ستكون الدولارين للكيلوغرام الواحد من “الهيدروجين المتجدد” بحلول العام 2030، مشيرًا إلى توقعات الوكالة بشأن تكلفة أعلى بقليل في منطقة شمال إفريقيا.

وأضاف التقرير: إن “الهيدروجين المتجدد” المنتج من الغاز الطبيعي مع احتجاز الكربون وتخزينه يمكن أن يظل أرخص بحلول ذلك العام في أجزاء من عدة دول من بينها ليبيا. مؤكدًا أن هذا من الممكن أن يدفع باتجاه اعتماده في الطاقة داخليًا وتصديره إلى الخارج في ذات الوقت.