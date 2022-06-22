الخارجية تبلغ الجانب المصري استيائها من المعاملة السيئة للمسافرين الليبيين عبر منفذ السلوم | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أبلغ وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسى استياء الوزارة من المعاملة السيئة للمواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم.

وأكد عيسى خلال لقائه القائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا تامر مصطفى، أن المواطنين الليبيين ينتظرون داخل الصالة المخصصة للجوازات لساعات طويلة تصل إلى خمسة عشر ساعة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه لا يتم مراعاة للحالات الإنسانية ودون وضوح الأسباب أو الموانع القانونية التي تؤدي لذلك.

وأوضح عيسى أن المسافرين الليبيين يتعرضون لمعاملة سيئة تصل إلى حد التعدي بالسب والإشكاليات الأخرى الموجودة داخل المعبر.

واستعرض وكيل الوزارة التقارير الواردة إلى كل من وزارة الخارجية ومصلحة الجوازات والجنسية بهذا الخصوص مع القائم بالأعمال المصري.

وأكد أن وزارة الخارجية تبدي استهجانها الشديد حول ما ورد في هذه التقارير، مدركة في ذات الوقت بأن هذه الأفعال المشينة هي أفعال فردية تمس صاحبها فحسب.

ولفت عيسى إلى أن الجانب المصري لربما ليس على دراية واضحة بها، ولهذا وجب التوضيح ومعالجة الخلل الحاصل اتساقاً مع العلاقات التاريخية التي يحظى بها الشعبين.

وذكر أن الشعب الليبي يعتبر أي مساس بكرامة مواطن ليبي هو مساس بكرامة كل الليبيين، معربًا عن تطلع وزارة الخارجية إلى أن يعمل الجانب المصري على تلافي هذه الإشكاليات ومعالجتها بأسرع وقت.

ونوه وكيل الوزارة أن وزارة الخارجية ستظل حريصة على متابعة ومعالجة كافة المشاكل والعراقيل التي يعاني منها المواطن الليبي خلال سفره عبر كافة المعابر البرية والجوية.

وأكد عيسى أن وزارة الخارجية لن تدخر جهداً في الحفاظ على كرامة المواطن الليبي في الخارج مهما كان انتماؤه.

وبدوره عبر القائم بالأعمال المصري عن رفضه لهذه الأفعال المشينة وبأنها غير مقبولة بالمرة ومستهجنة، وسيعمل بشكل جدي على نقل هذه المشاكل إلى السلطات المصرية المختصة وموافاة وزارة الخارجية الليبية بما سيرد.

وكان عدد من المواطنين الليبيين المسافرين عبر منفذ السلوم البري اشتكو من معاملة سيئة وانتظار لساعات طويلة ناهيك عن دفع مبالغ كبيرة أثناء الدخول والخروج إلى الأراضي المصرية.