منظمة الهجرة العالمية: ارتفاع في أعداد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

نشرت منظمة الهجرة العالمية معلومات الجولة الـ41 لجمع البيانات الخاصة ببرنامج تتبع النزوح التابع لها في ليبيا خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل الماضية.

بينت المعلومات وجود مجموعة 694 ألفًا و788 مهاجرًا غير شرعي من أكثر من 41 جنسية في 100 بلدية، مشيرة إلى أن هذا يتماشى مع مع الاتجاه الذي بدأ في بداية العام 2021 المتعلق بتزايد أعداد هؤلاء بشكل مستمر.

وأضافت المعلومات: إن بيانات الجولة الـ40 الخاصة بشهر يناير الماضي أكدت أن أعداد هؤلاء بلغت 635 ألفًا و51 مهاجرًا غير شرعي قياسًا بانخفاض تم في العام 2020، بسبب وباء كورونا وما أعقبه من قيود على التنقل وضوابط أمنية، بالإضافة إلى الانكماش الاقتصادي.

وبحسب المعلومات أتت الزيادة في الأعداد لعدة عوامل من بينها إزالة قيود التنقل والتحسن في سوق العمل وانخفاض معدل بطالة المهاجرين غير الشرعيين ووقف النزاع المسلح، مبينة أن هذا يتوافق مع وصول العمال المهاجرين الموسميين إلى ليبيا بشكل عام بين شهري مارس ومايو الماضيين.