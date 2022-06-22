وليامز: نتطلع لاستجابة رئاسة مجلس النواب والدولة للاجتماع لمعاجلة القضايا العالقة

العنوان – النرويج

أكدت مستـشارة الأمين العام للأمم المتحدة سـتيفاني ولـيامز اليوم الأربعاء أنها ناقشت مع الممثل الخاص للنرويج بشأن ليبيا توماس ريم بيردال الخطوات المقبلة في المسار الدستوري الليبي.

وقالت وليامز في تغريدة عبر “تويتر” :”أعربنا عن تطلعنا إلى استجابة إيجابية لدعوة الأمم المتحدة، من قبل رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة، للاجتماع في الأيام القليلة المقبلة لمعالجة القضايا العالقة”.

وأشارت إلى ان اللقاء الذي تم في أوسلو كان بحضور هنّة أورلكسون، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية في مملكة النرويج، وكريستيان بوك، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا.

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الإثنين، استعداده للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مقترحًا مدينة غدامس مكانًا للقاء.

وأضاف المشري، في خطاب موجه إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أن اللقاء يأتي تأكيدًا لاستمرار سياسة التوافق مع الحفاظ على الثوابت.

وأوضح رئيس المجلس أن يكون اللقاء في داخل ليبيا، وتحديدًا في مدينة غدامس لكونها بعيدة عن الاستقطاب السياسي

وذكر المشري أن اللقاء سيكون لمناقشة النقاط العالقة فـي المسار الدستوري والسعي إلى حلها، وإحالتها إلى المجلسين ليقولوا كلمة الفصل فيها.

وكانت وليامز أكدت اليوم الإثنين أن حوارات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أحرزت تقدمًا عقب انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة.

وأشارت مستشارة الأمين العام إلى أنه تم التوافق على الكثير من المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي.