«خارجية الدبيبة»: استئناف عمل السفارة العراقية في طرابلس قريبا

وصل وفد ليبي يضم مسؤولين فى وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، وقوة مكافحة الإرهاب إلى جمهورية العراق الشقيق.

وعقد الوفد الليبي عددا من الاجتماعات مع المسؤولين العراقيين لبحث تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجالين الاقتصادى والأمنى، وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة المتوقفة منذ فترة طويلة.

وأكد الجانبان عن قرب استئناف عمل السفارة العراقية في طرابلس، بالإضافة إلى وصول وفد عراقي الى العاصمة طرابلس للوقوف على احتياجات الجالية العراقية المقيمة في ليبيا.

وفى الختام أكد مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية العراقية حرص بلاده على أمن ووحدة ليبيا، ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية فى الحفاظ على الاستقرار.